Kars’ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinin Vali Ziya Polat’ın girişimleriyle 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Kars’ta 2021 yılında hayata geçirilen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda projeye katılımın az olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Vali Ziya Polat’ın girişimleriyle projeyi 29 Aralık 2024 tarihine kadar uzattı.

Kars Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası desteği ile hayata geçirilecek olan “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” projesinin protokol imza törenine Vali Ziya Polat’ın yanı sıra Ziraat Bankası Erzurum Bölge Yöneticisi Mehmet Ali Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın katıldı.

Proje kapsamında kent genelinde alımı yapılan 15 bin hayvan varlığını 100 bine çıkartmak için çalışma yapılması gerektiğine dikkat çeken Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, “15 bin hayvan dağıtmışız çok düşük. hedefimiz 100 bin, Kars’ta bu projenin hedefi 100 bin. Onun için projenin süresi dolmuştu sağ olsun bölge müdürlüğümüz, bakanlığımız projeyi 2024 yılının sonuna kadar uzatma izni verdi. Bunun için tüm arkadaşlarımız sahada tek tek dolaşıp anlatacağız, üreticimize konuyu anlatacağız, belki bankayla birlikte gider anlatırsınız, ikna edeceğiz, zaten devletimiz hayvancılığa ve tarıma destek veriyor, bir desteğin de Ziraat Bankasından olduğunu anlatacağız” dedi.

Polat, “Burası tarım ve hayvancılığın başkentlerinden birisi, meralarımız, otlaklarımız ve güzel tesislerimiz var, hayvan varlığımızı da arttırmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu projeyle inşallah 650 bin olan küçükbaş hayvan sayımızı 750 bin olarak ilk hedef olarak bunu açıklamak lazım. Hedefimiz; üretmeye, ürettiğimizi iyi fiyatlara satmaya ve marka değeri olan ürünlere devam. Hep söylüyoruz; Kars, Karkas Et anlamında Türkiye’de önde gelen illerden biri ancak marka anlamında biraz gerideyiz. Kars etinin de markaya dönüşmesi yolunda desteklerimiz olacak, destek vermeye devam etmek zorundayız. Kars etinin raflarda yer almasını istiyoruz, marka değeri olan ürün olarak raflarda yer almasını istiyoruz. Bir “Kars kavurması”, “Kars sucuğu” şeklinde markaya dönüşmemiz lazım. Katma değeri Kars ve Karslının alması gerektiğini düşünüyoruz, arkadaşlarımız çalışıyorlar inşallah özel sektöre destek vererek, özel sektörü bu işin içine ortak etmemiz lazım” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Ziya Polat ve Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Mehmet Ali Sarı arasında protokol imzalandı. Tören, proje kapsamında destek verilen üreticilerin yer aldığı sinevizyon gösterisiyle sona erdi.