Kars’ta köy yollarında yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler kış gelmeden yol çalışmalarını tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Kars’ta köy yollarında yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler kış gelmeden yol çalışmalarını tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nce yürütülen yol çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi’ne ait tesiste üretilen beton malzemeyle Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) tekniğiyle yapılan Merkez Çerme ve Başkaya köyleri ile Kağızman Bulanık köylerinin yollarının yapımı tamamlandı.

Tamamlanan köy yolları vatandaşların hizmetine açıldı. 2022 inşaat sezonun da köy yollarının yapımına başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkeze bağlı ve ilçelerin köylerinin yollarını tek tek sıcak asfalt ve beton yol olarak yaparak hizmete sokuyor. Ekiplerce yapılan yol çalışmaları köylülerin yüzünü güldürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce havalar tam anlamıyla soğuyana kadar yol, menfez, kilitparke taş yol ve köy içi yol çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.