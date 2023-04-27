Kars’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları devam ediyor. Bir köy okulunda öğrencilerin doyasıya eğlendiği kutlama, renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sürüyor. Kars merkez Çamurlu köyü, Şehit Ercan Doğrukartal İlkokulu öğretmenlerinden Ela Kurnaz’ın girişimleriyle Gençlik Merkezi ile ortaklaşa yapılan etkinlikte çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı doyasıya kutladı.

Çalınan müzikler, palyaço gösterisi ve öğrencilerin ellerinde bayraklarla yaptıkları gösteriler katılımcıların beğenisini kazanırken, öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan’ı gönüllerince kutlamanın keyfini yaşadılar.

Öte yandan Çamurlu köyünde düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri köylülerinde beğenisini kazandı.