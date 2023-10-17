Kars’ta 2023 yılı Ekim ayı Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat Başkanlığı’nda yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıyı kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, “Kars’ta toplam proje tutarımız 25 milyara yakın, önceki yıllar harcamamız 1.7 milyar, bu sene ödeneğimiz 1.3 milyar, harcadığımız para da 650 milyona yakın, toplam proje sayımız 182, biten proje 48, devam eden proje 138, ihale aşamasında 18, başlamayan 74, tasfiye edilen 4 evet tüm arkadaşlarımız Kars için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle sene sonu yaklaşırken ödeneklerin kullanılması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. İş mevsiminin sonuna yaklaştığımız bu dönemlerde yatırımcı kuruluşlarımızın biran önce sezon bitmeden planlanan işlerin tamamlanması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluşlar projeleri hakkında koordinasyon kurulu üyelerini bilgilendirdi.