Ekipler yaptıkları denetimlerde stokçuluk, ani fiyat değişimi, fiyat artışları incelendi. Kömürler tartılarak kontrol edildi. Ekipler yüksek fiyat ve eksik kilo gördükleri işletmelere cezai işlem uyguladı. Ekiplerin kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.

Tüketicilerin mağdur olmamaları için Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, Kars’ta kömür satışı yapan firmalara yönelik denetim yaptı.

Kars’ta kömür fiyatları denetlendi. Yüksek fiyatla satış yapan kömürcüler ise uyarıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.