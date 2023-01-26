Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan gönüllü öğrenciler, ‘’Komşum Projesi’’ çerçevesinde yurtlarda yapılan akşam yemeklerini vatandaşlarla paylaşıyor.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan gönüllü öğrenciler, ‘’Komşum Projesi’’ çerçevesinde yurtlarda yapılan akşam yemeklerini vatandaşlarla paylaşıyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün ‘’Komşum Projesi’’ ilimizdeki yurtlar da özveri ile yürütülüyor.

Merkez, Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde bulunan GSB yurtlarında barınan gönüllü öğrenciler, akşam yemeklerini en sıcak ve en hijyenik şekilde vatandaşlar ile buluşturuyor. Gönüllü gençler tarafından 57 farklı aileye 3 bin 580 porsiyon yemek dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Komşum projesine tam destek veriyoruz. Bu Sosyal sorumluluk projesi öğrencilerimize bollukta ve darlıkta sahip olduğumuz nimetleri ölçülü kullanmayı öğretiyor ve israf ile mücadele de bu proje önemli bir rol oynuyor” denildi.