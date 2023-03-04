Kars’ta polis, 8 aylık çalışma sonucunda “kombi” çetesini çökertti. Kombi hırsızlığından gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kars’ta polis, 8 aylık çalışma sonucunda “kombi” çetesini çökertti. Kombi hırsızlığından gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kars’ta vatandaşların korkulu rüyası olan ve önceden belirledikleri evlere ‘tesisatçı’ olarak giren, ellerini kollarını sallayarak vatandaşların kombilerini sökerek çalan ve çaldıkları kombileri başka kişilere satarak evlerine monte eden çete üyeleri polisin 8 aylık çalışması sonucunda çökertildi.

“Piyasa değeri 200 bin lira”

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince “Evden Hırsızlık” olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan kombi ve kalorifer malzemelerini çalan Yunus Emre Yurttapan (28), Yakup Yurttapan (27), Serkan Karakaş (49) ve İskender Erkmen (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin depo olarak kullandıkları Susuz ilçesi sınırları içerisinde bir çiftlikte ise yapılan aramada 10 sökülmüş kombi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

“Kars dışında ikamet edenler seçilmiş”

Polisin yaptığı çalışmalarda kombi çetesi ile ilgili çarpıcı ayrıntılar ise dikkat çekti. Hırsızlar tesisatçı olarak gittikleri vatandaşların ikametgahlarında önce tespit yaptı. Ardından kolları sıvayarak evlerdeki kombileri söktü. Sökülen kombilerin piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olurken, hırsızların hedefinde kişilerin Kars dışında yaşayanlar olduğu belirlendi. Hırsızlar, hırsızlık olaylarını büyük çoğunluğunu gündüz gerçekleştirdi. Evlere tesisatçı olarak girdikleri için çok rahat davrandıkları ortaya çıktı.

“Çete çökertildi, hırsızlar tutuklandı”

Polisin 8 aylık çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheliler getirildikleri İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

“Aldığınız ikinci el kombiler hırsızlık malı olabilir”

Öte yandan, kombi çetesinin çökertilmesinin ardından gözler Kars’ta gözler son 8 ayda vatandaşlar tarafından evlerine taktırılan ikinci el kombilere çevrildi. Polis, vatandaşlardan son 8 ayda evlerine taktırdıkları ikinci el kombilerin hırsızlık malı olabileceğini bundan dolayı vatandaşların mağdur olmamaları için emniyete müracaat etmelerini istedi.