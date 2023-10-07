Kars’ta geleneksel olarak Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilen koç katımı yapıldı. Süslenen koçlar koyun sürülerine katıldı.

Kars’ta, koyunların yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla Mayıs ayında sürülerden ayrılan koçlar, sonbaharda sürüye dahil edildi.

Merkez Oğuzlu düzenlenen koç katımı programına katılan Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, “Sezon öncesi koç katımı yaptık, bereketli olur inşallah, burası Kars, hayvancılığın ve tarımın en önemli şehirlerinden birisi, biz de saha da olacağız. Hayvancılık yapan vatandaşımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımıza bire bir dokunacağız. Vatandaşlarımıza devletin tüm imkanlarının emirlerinde olduğunu tekrar hatırlatacağız. Koç katımının bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra ayrı bir yerde tutulan ve rengarenk boyanan koçlar, koyun sürüsüne katıldı.

“Koç katımı”

Koç katımı, hayvan yavrularının, kışın soğuğa ve açlığa dayanıksız oluşlarından dolayı, yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla sürülerden ayrılan erkek hayvanların sürüye geri salındığı zamandır. Bir tür mevsimlik bayram niteliğindedir. Koç katımı genellikle Ekim ile Kasım ayları arasında olur.