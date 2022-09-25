Kızılay’a kan bağışında bulunan vatandaşlar, “Vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Acil kan bekleyen onlarca hastaya umut olmaya çalışıyoruz. Herkesin kan vermesi gerekiyor” dediler.

Karslılar özellikle günü birlik olarak Atatürk Caddesi’nde bulunan Kızılay Merkez Müdürlüğü’ne gelerek kan vererek Kızılay’a destekte bulunuyorlar.

Kars Kızılay Merkez Müdürlüğü tarafından Kars Valiliği Parkı’nda kurulan seyyar kan aracına kısa sürede 71 gelerek kan bağışında bulundu.

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