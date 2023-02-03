Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu Kars’ta, soğuğa aldırış etmeden kayan çocuklar, bir süre kaydıktan sonra yorgun düşerek evlerinin yolunu tuttu. Çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

Kars Kalesi bölgesine kızaklarıyla birlikte gelen çocuklar kalenin yokuş olan yolunda toplanarak kaymaya başladı. Düşe kalka kayan çocuklar, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kars’ta yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

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