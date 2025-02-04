Kars’ta açılan Kış Tatbikatı-2025 Savunma Sanayi Sergisi yoğun ilgi gördü.

3. Ordu Komutanlığı kontrol ve yönetiminde 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nca Kars’taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirilen ’Kış Tatbikatı-2025’te Savunma Sanayi Sergisi açıldı. Sergide Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde, 16 savunma sanayi firması ve 2 kurum tarafından açılan stantlarla yerli ve milli savunma sistemleri sergileniyor.

Sergide Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından TSK’nın ve modern orduların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan, 408 uzun namlulu silah ve e-Arazi elektrik hibrit tahrik sistemli arazi aracı ilk kez tanıtıldı. Namlu uzunluğu 736.6 mm ve toplam uzunluğu 1410 cm olan 10.36 mm x77 kalibre kabiliyetine sahip ayarlanabilir tetik sistemi bulunan 408 uzun namlulu silah 2 bin 200 metreden hedefi başarıyla vurabiliyor. İlk kez sergide görücüye çıkan 408 uzun namlulu silah öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Sergi 5 Şubat’a kadar açık kalacak.