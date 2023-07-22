Kars’ta tedavileri tamamlanan kerkenezler doğaya bırakıldı. Doğaya bırakılan kerkenezler kısa sürede gözlerden kayboldu.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü’ne vatandaşlar tarafından ulaştırılan yaralı ve güçten düşmüş kerkenezlerin Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlandı.

Rehabilitasyon süreçleri tamamlanan kerkenezler, yapılan son kontrollerinin ardından yeniden doğaya kavuştu. Doğaya bırakılan kerkenezler kısa sürede uçarak gözlerden kayboldu.