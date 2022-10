Kars’ta kış sofralarının vazgeçilmezi, lezzetiyle dünyaca ünlü kazlar, kesim dönemi öncesinde besiye alındı.

Kars’ta kış sofralarının vazgeçilmezi, lezzetiyle dünyaca ünlü kazlar, kesim dönemi öncesinde besiye alındı.

Kars’ın Susuz ilçesinde doğal ortamda büyüyen kazlar, sahipleri tarafından besiye alındı. Kars mutfağının vazgeçilmezlerinden olan ve yıl boyunca bin bir emekle yetiştirilen kazlar, çayırlarda besleniyor. Çayırlarda beslenen kazlar, Susuz Çayı’nda yıkanıyor, kesim öncesi besileri yapılıyor.

“Kazlar kış öncesi besiye alındı”

Susuz’daki Alibaba’nın Çiftliği’nde yetişen Kars kazlarına bakıcıları gözleri gibi bakıyor. Rutin olarak bakımları yapılan kazlar, kış öncesi besi alıyor.

Kazların besiye alındığını ifade eden Eren Karipoğlu, “Kesimlerine 2 ay kaldı. Şu an beside, arpayla besliyoruz. Kar yağmasını bekliyoruz. Kar yiyen kazın eti daha lezzetli oluyor. Daha güzel oluyor. Şu an sabah, öğlen ve akşam sürekli beside, yemlerini hiç eksik etmiyoruz” dedi.

“Sofralara pahalı gelecek”

Geçen yıllarda 250 liradan satılan kazların bu yıl 400 liradan satılacağını ifade eden Karipoğlu, “Günlük temizliği yapılıyor, hastalıklara karşı kendi arazimizde otlatıyoruz. Yemle birlikte daha iyi oluyor. Fiyatları 300 ile 400 liradan gider. Maliyetimiz arttı, giderlerimiz çok, giderlere göre biz de biraz üzerinde koymak zorundayız” diye konuştu.

Öte yandan kazlar, kasım ayında kar yere düştükten, kaz soğuğu gördükten ve kar yedikten sonra kesilecek; kesilen kazlar kurutulduktan sonra sofralarda yerini alacak.

400 ile 500 liradan satışa sunulacak

Kars’ta kış sofralarının olmazsa olmazı olan kazların bakımı oldukça zor, çocuk gibi bakılan kazlar, geçen yıl 250 liradan satılıyordu. Bu yıl ise artan maliyetlerden dolayı 400 ile 500 liradan satışa sunulacak.

İlkbaharda başlayan ve sonbahara kadar beslenen kazlar, kar yağdıktan sonra kesiliyor. Kazların kar yedikten sonra daha lezzetli olduğuna inanılıyor. Kars ve ilçelerinde yaygın olarak beslenen kazlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illere gönderiliyor. Kesilerek kurutulan kazların bir kısmı kentte bulunan lokantalara, bir kısmı da Kars dışına satılıyor.