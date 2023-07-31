Sarıkamış’ta yolcu otobüsünün şarampole uçtuğu kazada hayatını kaybedenler toprağa veriliyor.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole uçtuğu kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 1’i Songül Yaşar, Sarıkamış Merkez Cami’de öğlene namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sarıkamış mezarlığında toprağa verilen Songül Yaşar’ın cenazesine katılan yakınları sinir krizleri geçirdi.
Otobüs kazasında hayatını kaybeden Songül Yaşar’ın yakınlarını Kars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın, Kaymakam Doğan Kemelek ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar yalnız bırakmadı. Ailenin acısını paylaşan protokol üyeleri Yaşar’ın yakınlarına taziyelerini ilettiler.