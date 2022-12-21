Kars’ta, 95 bin Amerikan Doları bütçeye sahip “Kırsal Turizm Ve Gastronomi Turizmi Eliyle Kaz Üretiminin Güçlendirilmesi Projesi” masaya yatırıldı.

Kars’ta, 95 bin Amerikan Doları bütçeye sahip “Kırsal Turizm Ve Gastronomi Turizmi Eliyle Kaz Üretiminin Güçlendirilmesi Projesi” masaya yatırıldı.

Vali Öksüz, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Yetkilileriyle bir araya geldi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Operasyon Sorumlusu Şebnem Gürbüz, Operasyon Uzmanı Mertcan Turan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kan ile İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş’ı makamında kabul etti.

Kabulde Birleşmiş Milletler finansmanı ile Kars’ta yürütülmeye başlanan ve Kars’ta kaz sektörünün sorunları ve çözümleri ortaya çıkaracak, değer zinciri analizi yayınlarını gerçekleştirecek, ürünün standardizasyonunu ve sürdürülebilirliği sağlayacak raporları hazırlayacak olan 95 bin Amerikan Doları bütçeye sahip “Kırsal Turizm Ve Gastronomi Turizmi Eliyle Kaz Üretiminin Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde yapılacak olan çalışmalar ile ilgili olarak Vali Öksüz’e bilgi verildi.

Ayrıca proje ile ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu. Toplantı yapılan değerlendirmenin ardından son buldu.