Kars’ta kayyum belediyesi çalışıyor, vatandaşların yüzü gülüyor. Cadde ve sokaklar pırıl pırıl oluyor.

Kars’ta kayyum belediyesi çalışıyor, vatandaşların yüzü gülüyor. Cadde ve sokaklar pırıl pırıl oluyor.

Kars Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak Belediye Başkanı atanan Vali Türker Öksüz, kentte el değmedik cadde ve sokak bırakmadı. Kentti bir anda inşaat alınana çeviren Öksüz, belediye hizmetlerini tam anlamıyla alan vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı.

Uzun yıllardan beri ana caddelerin dışında kalan cadde ve sokaklara hizmet götürmeyen belediye, kayyum atanmasıyla birlikte her cadde ve sokağa aynı eşitlikte hizmet veriyor. Kent genelinde başlatılan yol, kaldırım ve alt yapı çalışmaları yavaş yavaş tamamlanıyor. Tamamlanan yol ve kaldırımlar ise vatandaşların hizmetine açılıyor.

“Yıllarca sokağımıza belediye girmedi”

Merkez Yeni Mahalle Harman sokak sakinleri, uzun yıllarla mahalle olarak belediye hizmetlerini almadıklarını belirttiler.

Kayyum atanmasıyla birlikte sokaklarına hizmet geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Bizim sokak yıllarca hizmet almadı, kışın kar, sonbaharda çamur ve yazında tozdan dolayı evlerimize gidip gelemiyorduk. Yıllarca sorunumuz belediye yetkililerine anlattık. Ancak bizleri kimse duymadı, sorunlarımıza kimse çare olmadı. Biz mahalle olarak kayyum ile birlikte hizmet aldık. Allah devlete zeval vermesin, devletin bütün imkanları mahallemize seferber edildi. Demek ki istenince yapılıyormuş. Başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde Belediyece hazırlanan 2022 Yılı Altyapı Çalışma Programı ile şehrin birçok noktasında Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol, doğal taş yol, bazalt kaldırım, kilit parke yol ve kaldırım yapım çalışmaları yapılıyor.

Belediye teknik personeller denetiminde devam eden Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol çalışmaları çerçevesinde Yeni Mahalle Harman Sokak asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Belediye 2022 yılı altyapı çalışma programında ayrıca yeni içme suyu şebeke hattı yapımı, kanalizasyon hattı yapımı, stabilize yol yapım, aydınlatma, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.