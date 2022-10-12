Kars’ta kayyum belediyesi 134 milyon borç öderken, kentte 111 milyonluk yatırım yaptı.

Kars’ta kayyum belediyesi 134 milyon borç öderken, kentte 111 milyonluk yatırım yaptı.

Kars Belediyesi’nde kayyum atanmasıyla birlikte vatandaşlarda hizmet görmeye başladı. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2022 yılında kentti inşaat alanı çevirdi.

Kayyum Kars’ta geçmiş dönemlerden kalan 134 milyon borç ödedi, 111 milyon liralık ise yatırım yaptı. Kars Belediye Başkanlığı’nca kent genelinde 39 kilometre BSK asfalt yol, 210 bin metrekare kilit parke yol ve kaldırım, 40 bin metrekare bazalt kaldırım, 11 kilometre yeni içme suyu şebeke hattı, 8 kilometre yeni kanalizasyon hattı, 55 kilometre stabilize yol yapıldı.

Ayrıca tarihi alan ve parklarda bin 270 ışıklandırma, araç envanterine 10 sıfır olmak üzere 15 araç, 7 ayrı noktaya yeni park yapılırken, 15 bin metrekare peyzaj çalışması, 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Belediye 44 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi, 26 bin dış mekan süs bitkisi, atıl durumda bulunan Aynalı Köşk Binası hizmete kazandırıldı, ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin lira yardım, 130 noktada sokak hayvanlarına beslenme alanı oluşturuldu. 55 bin metrekare alanda ise Kars’a yakışır Şehirler arası Otobüs Terminali Projesi hayata geçirildi.

Kars Belediye Başkanlığı’nca yapılan yatırımlar kenttin görünümü olumlu etkilerken, Kars’a yapılan hizmetler vatandaşları arasında memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanlığı’nca kent genelinde yol, kaldırım ve alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.