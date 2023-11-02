Kars’ta kaymakam önce öğrencilerle kitap okudu, ardından okul bahçesinde öğrencilerle voleybol oynadı.

Kars’ın Kağızman ilçesi kaymakamı Okan Daştan, Çicekli Afetevleri Fikri Topkaya İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Daştan, Vali Ziya Polat tarafından hayata geçirilen Kafkas Projesi çerçevesinde ilk ders saatinde öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katılarak Vali Polat’ın Kafkas Projesi’ne destek verdi. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Daştan, daha sonra öğretmenlerle toplantı yaptı. Kaymakam Daştan, bir süre öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Kaymakam Okan Daştan, bir araya geldiği öğrencilerle voleybol oynadı. Öğrencilere spor yapmanın önemini de anlatan Daştan, voleybol maçının ardından okuldan ayrıldı.