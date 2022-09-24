Kars’ta kaşar yuvarlama yarışı nefes kesti. Etkinliğe katılan vatandaşlar yağmur altında halay çekti.

Kars’ta kaşar yuvarlama yarışı nefes kesti. Etkinliğe katılan vatandaşlar yağmur altında halay çekti.

Kars Peynir Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Festivalin 2’inci gününde düzenlenen kaşar yuvarlama yarışına katılan kadın ve erkek yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışmada 1’inci olanlara ise 2 kilo kaşar peyniri hediye edildi.

Kadınlar kaşar yuvarlama yarışında 1incili kazanan Eskişehirli yarışmacı Hatice Olcay, “Bugün ki kaşar yuvarlama yarışmasına katıldım. Ve yarışmada 1’inci oldum ve çok mutlu oldum. Ayrıca Kars’ta bulunmak gerçekten çok güzel, tarihi yapısı ve burasının cıvıl cıvıl gerçekten insanı çok etkiliyor” dedi.

“Yağmur altında halay çektiler”

Kars Kaşar Festivali’ne katılan vatandaşlar kaşar yuvarlama yarışlarının ardından çalan müziğe eşlik ederek halay çekti. Sağanak yağmur altında müziğe eşlik ederek halay çeken vatandaşlar ıslanmalarına rağmen gönüllerince eğlendiler.

Kars Kaşar Festivali çerçevesinde akşam Halk Müziği’nin sevilen sesi Yudum sahne alacak. Yudum konserine tüm Karslılar davet edildi.