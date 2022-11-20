Kars Çayı’na yansıyan gün batımı adeta görsel şölen sundu. O anlar kameralara yansıdı.

Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Kars’ın 4 mevsim güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, gün batımı izlemenin keyfini yaşadıklarını belirttiler.

Kars’ın Dikme köyünde çekilen görüntüler, Kars’ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dağların bulutlarla bütünleşmesi, bulutların yoğunluğu ile birleşen gün batımı gökyüzünü kızıla bürürken, bulutların kızılının sessizce akan Kars Çayı’na yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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