Kars’ta köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının etkisiyle kapanan köy yollarını açmak için ekipler seferber oldu.

Kars’ta köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının etkisiyle kapanan köy yollarını açmak için ekipler seferber oldu.

Sarıkamış Belencik-Başköy grubunda yoldan çıkarak kara saplanan ambulansı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ambulans ekipler tarafından kurtarıldı. Öte yandan, kentte 16 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Ekiplerin karla kaplanan yolları açmak için çalışmaları devam ediyor.