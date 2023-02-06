Kars’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipiden dolayı 178 köy yolu ulaşıma kapanırken, il genelinde eğitim-öğretime de ara verildi.

Kars’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipiden dolayı 178 köy yolu ulaşıma kapanırken, il genelinde eğitim-öğretime de ara verildi.

Kars’ta kar yağışı ve tipiden merkezde 22, Akyaka’da 9, Arpaçay’da 25, Digor’da 30, Kağızman’da 33, Sarıkamış’ta 26, Selim’de 19 ve Susuz’da 14 olmak üzere toplam 178 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

“Eğitim-öğretime 1 gün ara verildi”

Kars’ta kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilirken, kar yağışı sonrası vatandaşlar da karla mücadele çalışması başlattı. İş yerlerini sabah erken saatlerde açan vatandaşlar, iş yerinin önündeki karı küreklerle temizledi.

Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de il genelinde kaldırımların karını temizleme çalışması başlattı. Kars’ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.