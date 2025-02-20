Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent genelinde 155 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kentte sabah saatlerinde kapalı köy yolu sayısı 100 iken, geçen süre içerisinde kapalı köy yolu sayısı 155’e yükseldi. Kentte tipi etkisini sürdürüyor.

Öte yandan Kars’ta olumsuz hava koşulları dolayısıyla eğitim-öğretime de 1 gün ara verilmişti. Okulların yarında tatil edilmesi bekleniyor.