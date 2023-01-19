Kars’ta, “Kalem Kitap Kahve Evi” öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Kars’ta, “Kalem Kitap Kahve Evi” öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Kars Valiliği öncülüğünde kurulan ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)’nın desteklediği, Kalem Kitap Kahve Evi öğrencilerin ve kitap severlerin bir araya geldiği nokta olurken, Kalem Kitap Kahve Evi, hizmet saatleri ise güncellendi. Buna göre; vatandaşlar hafta içi 08.00 -22.00 ile hafta sonlarında ise 08.00 -17.00 saatleri arasında Kalem, Kitap Kahve Evi’nden faydalanabilecek.

Kars Valiliği tarafından, restore edilen tarihi tek katlı binada faaliyete veren, her yaştan vatandaş, özellikle gençler ve öğrenciler, zamanlarını daha kaliteli bir şekilde geçirebildiği, kitap okuduğu, satranç oynadığı ve ücretsiz çayını kahvesini yudumladığı Kalem Kitap Kahve Evi, İl özel idaresi gözetiminde ve kontrolünde hizmetini sürdürüyor.

Kars’ta ilk kez açılan kitap dolu, Kalem Kitap Kahve Evi, şehrin seçkin mekanlarından bir olurken kentti ziyaret eden ziyaretçilerin de uğrak yeri haline geldi.