Kars’ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi tanıtımı yapıldı.

Vali Ziya Polat, öğretmenlerden öğrenci ve velilere dokunmalarını istedi. Polat, amaçlarının ahlaklı nesil yetiştirmek, devletine, milletine, bayrağına, dinine, atasına bağlı evlatlar yetiştirmek olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Kars’ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri” (KAFKAS) Projesi tanıtım toplantısına Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, başkanlık etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda KAFKAS Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Proje ile çocukların ve gençlerin; araştıran, sorgulayan, analiz yapan, aklın ve bilimin aydınlığında hareket eden, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve kendisini sürekli yenileme ihtiyacı hisseden, eğitimli ve sosyal bireyler olarak topluma kazandırılması, bireysel ve genel başarının kalıcı ve kurumsal hale getirilmesi hedefleniyor.

Programın açılış konuşması İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya yaptı. Kaya’nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından türküler okundu. Daha sonra KAFKAS Projesi’nin tanıtım filmi gösterildi.

Programda öğretmenlere seslenen Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, “Hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. ‘Sevdamız eğitim’ dedik. Eğitimle nelerin başarılacağını görenlerdeniz. Bakın hepimizi eğitim sayesinde Cumhuriyetin bize verdiği imkanlar sayesinde buralardayız. Cumhuriyet sayesinde, öğretmenlerimiz sayesinde şuan burada konuşma şansı elde ediyorum. Umarım sizlerde yüreğe dokunan, akıllara dokunan öğretmenlerden olursunuz. Biz eğitim sevdamıza yürürken, koşar adımlarla yürümek için sahanın bizimle yürümesi lazım diye biliyoruz. Sahanın koşması lazım, sahanın kahramanları siz değerli öğretmenlersiniz. Biz idareciler olarak sizlerin yolunu açmakla görevliyiz. Tabi sadece çocuklarımıza dokunmayacaksınız. Velilerimize dokunacaksınız. Topluma dokunacaksınız, sizlerin dokunduğu her yürek sokaklara ne kadar güzel yansıdığını göreceksiniz. Topluma nasıl yansıdığını göreceksiniz. Ve bu milletin yarınlarına imza attığınızı göreceksiniz. Tabi hedefimiz eğitim, eğitim derken sadece akademik başarı değil, bunu hep söylüyoruz. Bizim amacımız iyi insan yetiştirmek. Bizim amacımız ahlaklı nesil yetiştirmek, devletine, milletine, bayrağına, dinine, atasına bağlı evlatlar yetiştirmek. Biz aklı da, kalbi de iyi olan çocuklar istiyoruz. Biz aklı, kalbi, devletin, milletin yarınlarını düşünerek atan çocukların bizi yönetmesini istiyoruz. Bu imzayı tekrar söylüyorum, siz öğretmenler atacaksınız” dedi.

“Kendi ilini gezmeden çocukların başka illere girmesini istemiyorum”

Çocukların önce kendi illerini tanıması gerektiğine dikkat çeken Vali Ziya Polat, “Biz ilimizi tanıtırken kendi çocuklarımızla tanıtmak isteriz. İli gezmeden başka ille okulların gitmesine izin vermiyoruz. Çanakkale hariç, Çanakkale’ye her zamana gideriz ama buradan başka bir ile okulun gezi yapmasını istemiyoruz. Önce kendi ilimizi gezeceğiz çocuklarımıza, ondan sonra diğer illerin tarihi, turistik yerlerini, biz kendi çocuklarımıza Sarıkamış’ı göstermek zorundayız. Biz kendi çocuklarımıza Ani’yi anlatmak zorundayız. Çıldır’ı gezdirmek zorundayız. İnşallah 15 tatilde, ara tatillerde de kendi çocuklarımızı Sarıkamış’a götüreceğiz. Ani’ye ve Çıldır’a götüreceğiz. Okul müdürlerimizden bunu istiyoruz. Önce kendi ilimizi tanıtacağız. Bunları bizim yapabilecek gücümüz var” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi. Programa, kamu kurum müdür ve yöneticileri, öğretme ve öğrenciler ile STK temsilcileri katıldı.