Türkiye’nin en önemli hayvancılık bölgelerinden birisi olan Kars’ta kadın çiftçiler, sağlıklı sağım tekniklerini öğrenerek ülke ekonominse katkıda bulunacak.

Kars’ta düzenlenen “Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon” kursu, kadınların tarım ve hayvancılık alanındaki bilgi ve becerilerini artırmaya devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Merkez Esenkent köyünde 26 kadın çiftçinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimler yapılan teorik ve uygulamalı eğitim ile son buldu.

Kars’ta “Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon” eğitimine katılan Birgül Çiftçi, “Hayvancılık ve süt sağımı hijyeni içerisinde bütün buzağı sağlığı, hayvan sağlığı, en önemlisi süt ürünleri için temiz ve hijyenik sütü nasıl elde ederiz? Bunun eğitimini aldık. 5 gündür bu eğitimi alıyoruz. Aslında doğru bilipte çok yanlışlarımızın olduğunu bize anlattı. Çünkü biz hayvan sağlığına önem veremediğimizi anladık. Meme sağlığını, hayvan buzağı sağlığını, en önemlisi insan sağlığını ihmal ediyormuşuz. Biz hem kendi bütçemize zarar veriyormuşuz. Hem de ülke ekonomisine zarar verdiğimizi anladık. Bu eğitimler sayesinde ülke de kalkınacak, biz de kalkınacağız. Buzağı kayıplarını önlemiş oluruz. Ve en önemlisi insan sağlığını, hijyenik bir süt nasıl elde ederiz bunun eğitimi aldık” dedi.

Kadın çiftçilere eğitim veren Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden Veteriner Hekim Serap Kaya Aydın, “Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon eğitimi 5 gün boyunca düzenledik. Merkez Esenkent köyünde, 26 kadın çiftçimiz eğitime katılım gösterdi. Bugün eğitimimizin son günü sınavla eğitimimizi tamamlayacağız. Öncelikle hayvan yetiştiriciliğinde aktif görev alan kadın çiftçilerimizin bilgi ve donanımlarını artırmak amaçlıydı. Bu anlamda ne tür eğitimler verdik. Sütün yağısı, sütün kalitesi ve hijyenik faktörler, süt hijyeni, süt sağım teknikleri, sağım ünitelerinin bakımı, temizliği ve hijyenik durumunun devam ettirilmesi, sütün uygun şartlarda depolanması ve meme hastalıklarından bahsettik. Yine son olarak kişisel bakım ve temizlik kurallarından bilgiler vererek eğitimimizi tamamladık” diye konuştu.

Eğitim kapsamında, sağım hijyeni, süt kalitesinin korunması, hayvan sağlığı ve modern sağım teknikleri konularında detaylı bilgiler verildi. Alanında uzman veteriner hekimler ve zooteknistler tarafından verilen derslerde, sağım öncesi ve sonrası yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Kursun amacı, süt üretiminde hijyen standartlarını artırarak hem hayvan sağlığını korumak hem de daha kaliteli süt üretimi sağlamak olarak belirtiliyor. Kursa katılan kadınlar, öğrendikleri bilgileri günlük hayvancılık pratiklerinde uygulayarak ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

Kadınların yoğun katılımıyla tamamlanan kurs, kırsal kalkınmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğitim sonunda başarılı katılımcılara sertifikaları takdim edilerek, kadınların bu alandaki bilgi birikimini daha da artırmaları teşvik edildi.

Öte yandan Kars’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 6 ilçede, 13 köyde yaklaşık 190 kadın çiftçiye Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon eğitimi verildi. Eğitimler yıl sonuna kadar devam edecek.