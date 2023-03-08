Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, ilk olarak 6 Şubat günü meydana gelen deprem sonrasında Kars’a gelerek Serhat Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzede kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Depremzede kadın misafirlerle “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun” yazılı pastayı kesen Tuna, kendilerine karanfil ve çeşitli hediyeler takdim etti. Misafirlerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Vali Vekili Tuna, deprem nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bu yıl buruk bir şekilde kutlandığını, Kars’a gelen depremzedelerin misafirleri olduğunu, Kars Valiliği olarak her türlü sorunlarıyla ilgilenildiğini ve onları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini de ziyaret eden Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, ilk olarak 2009 yılında Mardin/Kızıltepe’de şehit olan Er Halil İbrahim Akgüre’nin eşi Songül Akgüre’yi, ardından da 1993 yılında Kırklareli’nde şehit olan P. Er Şener Morkoç’un ailesi ile bir araya geldi.

Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna’nın ziyaretlerine Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Doğan Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Arslan ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem eşlik etti.