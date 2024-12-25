Kars Valisi Ziya Polat, Başkanlığı’nda ’Kadına Yöenlik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı’ düzenlendi.

Valilik Kar Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele çalışmaları ve 2024 yılı hizmet verilerinin değerlendirilmesi yapıldı.

Kars’ta ilgili kurumlarca 10 bin 14 vatandaşa bilgilendirme yapılırken, bin 263 Kadın vatandaşa KADES uygulaması yüklendi. 2024 yılı içerisinde il genelinde 41 bin 896 vatandaşa ve Kadına EL KALKAMAZ mottosu ile bilgilendirme yapılan erkek vatandaş sayısı 27 bin 495, 3 bin 854 kadına KADES uygulaması yüklendi. Türkiye Geneli indirme sayısı: 7.757.850, Türkiye Geneli ihbar sayısı: 1.445.977, Kars’ta ihbar sayısı: 568 ve asılsız ihbar sayısı ise 78 olarak kayıtlara geçti.

Toplantıda yapılan çalışmalar tekrar gözden geçirildi. Fikir alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.