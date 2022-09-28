Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Abdullah Amanvermez, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Selvi Rüya Ubiç ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda açıklamada bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’nde 2022 yılında bin 100 vaka gerçekleşti. Kadın Konuk Evi’nde 249 vatandaşımız barınma hizmeti alıyor ve 6284 sayılı kanun çerçevesinde 611 tedbir alındı. KADES uygulaması ile şimdiye kadar Kars’ta 264 ihbar alındı, bunlara gerekli müdahaleler yapıldı” dedi.

Öksüz, “İlimizde şuana kadar 3 elektronik kelepçe kararı alındı ama hali hazırda şuan 2 karar aktif devam ediyor. Ayrıca önleyici tedbirler baz alınarak risk haritası oluşturuldu ve il genelinde 977 tedbir kararı alınmış oldu. Gerek 6284 sayılı kanun gerekse yapılan bakanlıklar arasındaki protokol, eylem planımız, koordinasyon planımız, valilik genelgesiyle oluşturduğumuz eylem planlarının hepsinin ortak amacı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde kadına yönelik aile içi şiddeti elbette önlemektir. Bunu sağlamak için önleyici, etkili tedbirler ilgili kurumlar tarafından alınmaya devam ediliyor” diye konuştu.

Vali Öksüz, “Biz bundan sonra da “Kadına El Kalkamaz” mottosu çerçevesinde gerek farkındalık oluşturma çalışmaları gerekse ilgili mevzuat, eylem ve faaliyet planları ile yürüttüğümüz çalışmaları hiç duraksamadan, aynı hassasiyet ve kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz. Kadınlar, toplumumuzun en önemli unsurudur. Onlara karşı yapılan şiddet toplumun tüm kesimine elbette yapılmış sayılır. Bizim görevimiz şiddeti olmadan tabi ki önlemektir, bundan sonra çeşitli kararlarla bu şiddetin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaya, azaltmaya çalışıyoruz. Ama hedefimiz elbette önleyici tedbirlerle bunu başarmaktır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.