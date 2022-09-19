Şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ekiplerin av koruma çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Malzemelere el koyan ekipler, şüpheli 2 kişiye 16 bin 760 lira para cezası kesiti.

DKMP ve jandarma ekiplerince yakalan şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada şüphelilere ait tuzak malzemeleri ve tuzak olarak kullanılan 4 güvercin ele geçirildi.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri av koruma çalışmaları sırasında Selim’de Şahin avı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kars’ta kaçak olarak şahin avı yapan 2 kişi ye 16 bin 760 lira ceza kesildi.

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