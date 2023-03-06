Kars’ta jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Kars’ta jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı’nca 2023 yılının ilk iki ayında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda; 425 gram esrar, 51 gram metamfetamin, 20 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 6 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında şüpheli 15 yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. Ayrıca vatandaşları bilinçlendirmek maksadıyla Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve En İyi Narkotik Polisi konularında 195 vatandaşa eğitim verildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için mevzuatın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam edecektir” denildi.