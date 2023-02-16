Kars’ta jandarmanın düzenlediği operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars’ta jandarmanın düzenlediği operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Jandarma ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay’da önceden tespit edilen şüpheli 8 kişiye ait 5 ev ve eklentilerine eşzamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler şüpheli 8 kişiyi gözaltına alırken, ev eklentilerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve silahlara alt 3 şarjör, 2 muşta, 1 muştalı bıçak, 5 cep telefonu, 2 kütüklük ve 93 mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 8 kişi Jandarma Komutanlığı’na getirilirken, ele geçirilerek el konulan silahlar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.