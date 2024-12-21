Kars İl Jandarma Komutanlığı, çiftçilerin güvenliği için önemli bir adım atarak tarım aletlerinde bulunması gereken işaretler hakkında bilgilendirme yaptı.

Jandarma Kars’ın Selim ilçesine bağlı Büyükoluklu köyünde yaptığı toplantıda, traktör sürücülerine, traktör römorkları ve diğer tarım ekipmanlarının trafikte daha görünür olması için gerekli güvenlik işaretlerinin önemi vurgulandı. Jandarma ekipleri, özellikle reflektör, ışıklandırma sistemi ve uygun plaka gibi unsurların kazaların önlenmesindeki rolüne dikkat çekti. Ayrıca, çiftçilerin tarım araçlarının periyodik bakımlarını ihmal etmemesi gerektiği ve tarım ekipmanlarının yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılması gerektiği hatırlatıldı.

Jandarma hız limitleri, trafiğe çıkış zamanı, ayırıcı işaretler, taşıt katarı, yükleme, muayene, sürücü belgesi, traktörlerin devrilme nedenleri, traktörlere yolcu bindirilmemesi gereken yerler römork, emniyet kemerinin kullanımı, araç inme ve binme kuralları, genel trafik kuralları hakkında trafik eğitimi verildi. Bilgilendirme etkinliğine katılan traktör sürücüleri, jandarma ekiplerinin konuya gösterdiği hassasiyetten memnun olduklarını belirterek, güvenlik standartlarını artırmaya yönelik çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca trafik kazalarını en aza indirmek ve can kayıplarını önlemek amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini öğrenildi. Ayrıca, yasal zorunluluklara uyulmadığı durumlarda cezai yaptırımların uygulanacağının altı çizildi.