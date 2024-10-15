Kars’ta, jandarma ekipleri erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapıyor. Jandarma ekiplerince köylerde gerçekleştirilen etkinliklerde, uzman ekipler, ailelere ve gençlere erken yaşta evliliklerin sağlık, eğitim ve sosyal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Büyükçatak köyünde jandarma ekiplerince 38’i kadın, 15’i erkek olmak üzere toplam 53 kişiye "6284 Sayılı Kanun ve Erken Yaşta Zorla Evlilik’’ konularında bilgilendirme yaptı, 21 kadının telefonuna KADES uygulaması yükledi.

Ayrıca Jandarma, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerlerde, zorla evliliğin hukuki boyutlarına da değinerek, mağdurların hangi yollara başvurabileceklerini anlattı. Etkinliklerde, aile içi iletişimin önemine vurgu yapıldı ve gençlerin eğitimlerine devam etmelerinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca bu tür bilgilendirme toplantılarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi. Jandarma zorla evliliklerin önlenmesi ve gençlerin sağlıklı bir geleceğe adım atabilmesi için ailelerin desteğinin büyük önem taşıdığına da dikkat çekti.

Etkinlikler kapsamında dağıtılan broşürlerde, erken yaşta evliliğin sadece bireyleri değil, toplumu da olumsuz etkilediği ve bu durumun önüne geçilmesi gerektiği mesajı da verildi.