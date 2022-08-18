Kars’ta ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarılması için ihbarda bulunan Dilber Yıldız, kurtarılan kediye yuva bulunana kadar kedinin bakımını üstlendi.

Kars’ta ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarılması için ihbarda bulunan Dilber Yıldız, kurtarılan kediye yuva bulunana kadar kedinin bakımını üstlendi.

Atatürk Caddesi’nde sokak köpeklerinden korkarak bir ağaca çıkan yavru kedi mahsur kaldı. Yavru kedinin çıktığı ağaçtan inemediğini gören Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Koordinatörlüğü personellerinden Dilber Yıldız durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracının merdivenlerini kullanarak kedinin yavru kediyi mahsur kaldığı yerden indirdi.

Yavru kediyi ihbarda bulunan Dilber Yıldız’a teslim eden ekipler bölgeden ayrıldı. Oldukça korktuğu gözlenen kediye Yıldız, su vererek rahatlatmaya çalıştı.

Yavru kedinin kurtarılması için ihbarda bulunan Yıldız, “Kurumdaki arkadaşlarımızla gezintiye çıkmıştık. Yavru kedinin bölgede bulunan sokak köpeklerinden korkarak ağaca tırmandığını gördük. Ağaçtan inmesi için bir süre bekledik ancak yavru kedinin inmediğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdik. Sağolsun kısa sürede itfaiye ekipleri geldi ve yavru kediyi ağaçtan indirdi. Bize teslim etti. Biz de arkadaşlarımızla korkan yavru kediye su verdik ve daha sonra yuva bulana kadar bakımını üstlenmek istedim. Kediyi evime götürdüm, yuva bulana kadar yavru kedi benim misafirim” dedi.