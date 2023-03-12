Kars’ta, “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 102. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” dolayısıyla program düzenlendi. Programda İstiklal Marşını okuyan minik Zehra Ela duygusal anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen program, Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenaral Hakan Tunç, Başsavcı Abdullah Amanvermez, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy’un biyografisi Harakani Anadolu Lisesi öğrencileri Melisa Ulukaya ve Edanur Özayağ tarafından anlatıldı. İlkokul 1. Sınıf öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışmasında birinci olan Halitpaşa İlkokulu öğrencisi Zehra Ela Karakışlak İstiklal Marşının ilk iki kıtasını okudu. Minik Zehra Ela kendisi ve salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayşe Balkaya tarafından Mehmet Akif Ersoy’un edebi yönü anlatılırken, Liseler arası Safahat’tan şiir okuma yarışmasında birinci olan Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencisi Mert Güçlü “Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak” adlı şiirini okudu.

“Akif’in sözü Cumhuriyetin Yüzü” temalı programda Kars Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı’nın kabulü konulu tiyatro gösteriyle devam eden programda Orta okullar arası İstiklal Marşı Okuma yarışmasında il birincisi olan Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Orta Okulu öğrencisi Funda Emekçi İstiklal Marşı’nı okudu.

Düzenlenen program yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödül verilmesiyle sona erdi.