Kars’ta otobüste hareketinden şüphelenilen İranlı 2 yolcudan 1’inin makatından diğerinin ise eşyaları arasından uyuşturucu çıktı.

Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı. Dedektör köpek "Tabla" ile 2 şüphelinin üst ve eşyalarında yapılan aramada, 7 ayrı parça halinde toplamda 297 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i kan, idrar ve iç beden muayenesi için Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şüphelinin iç beden muayenesinde makatında 4 parça rulo halinde 210 gram olmak üzere, toplamda 507 gram metamfetamin maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.