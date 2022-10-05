Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu Ekim Ayı Toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu Ekim Ayı Toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, il genelinde yapılan yatırımlar ile ilgili sunumlar yapılarak, koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “İlimizin yatırımları, yatırımların yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan koordinasyon ve takip noktasındaki ihtiyaçların karşılanması, kamu kurum ve kuruluşları arasında bu noktada bir işgüdümü sağlanması ve kamu yatırımlarının daha hızlı, daha verimli, daha sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini amaçlayan bu toplantıyı hep birlikte icra etmiş olacağız. Daha önce toplantılarda ifade ettiğim gibi burada yaptığımız yatırımları zamanında, hızlı bir biçimde mevsim şartlarını da gözeterek yerine getirmekle görevli olmakla beraber bir taraftan da bu yatırımların gerçekleştirilmesi aşamasında çeşitli koordinasyonlar oluşabilmektedir” dedi.

Öksüz, “Bizim il yatırım takip sisteminde dönemsel olarak 8 sektörde 271 projemiz var. Bu projelerin maliyeti, toplam proje tutarımız 9 milyar 648 milyon 17 lira, önceki yıllar harcama toplamımız 1 milyar 172 milyon 438 bin 295 lira, yıl ödeneğimiz 773 milyon 91 lira yani toplam harcanan bu projelerle ilgili olarak 1 milyar 477 milyon 414 bin 471 lira olarak gerçekleşmiş. Bu 271 projemizden 24’ü tamamlandı. 142 projede devam ediyor. 20 proje ihale aşamasında, 77 tane başlanamayan projemiz var. Tasfiye edilende 9 projemiz var” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kamu kurum kuruluşların temsilcilerinin yatırımları anlatıldı, sunumlar yapıldı. Yapılan sunumların ardından toplantı sona erdi.