Kars’ta 2023yılının 3’üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başkanlığı’nda yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda yapılan Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na ilgili kurum ve daire amirleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “İlimizin her yönden kalkınması için yatırımlar elbette ki çok önemli bulunduğumuz süreçte bundan yaklaşık 4 ay önce yaşadığımız deprem, ülkemizi çeşitli yönlerden tabi zararlar verdi. Bu aradaki planlama süreçleri yatırımlarda ciddi sıkıntıları beraberinde getirdi. Ama şükürler olsun ki depremin yaralarını sarma konusunda devletimizin bütün kurumları canla başla çalıştı. Gayret etti geldiğimiz noktada depremin yaralarını bir bir sardığımızı, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderdiğimizi açık olarak görüyoruz. Oradaki konut yatırımları başladı. Hatta bir kısmı bu yılın sonunda teslim etme aşamasında olacak. Oradaki hayatın normale dönmesi yönünde çalışmalar devam ediyor” dedi.

Öksüz, “Bizler ülke olarak yatırımları artırmakla, üretimi artırmakla dolayısıyla daha fazla istihdam sağlamak gibi hedeflerimiz var. Gerek kalkınma programlarımızda, gerek orta vadeli programlarımızda üretimi artırmanın tasarruf birikimi sağlayarak yatırımı artırmanın, ihracatın, istihdamın önemi kuvvetle vurgulanıyor. Onun için özellikle üretime yönelik yatırımlarımızın biran önce tamamlanması bizler için çok büyük değer taşıyor. Özellikle büyük sulama projelerimiz var. O projelerin biran önce hayata geçirilmesi lazım. Şehrimizde halkımızın refahını yükseltecek, katma değer sağlayacak, eğitimde, sağlıkta şehrimizin bir üst klasmana çıkmasına katkı sağlayacak yatırımlarımız var. Bunların hepsini önemsiyoruz. Ama öncelikle tabi ki üretime katkı sağlayacak yatırımların biran önce tamamlanmasını arzu ediyoruz. Kurumlarımızın da bu noktada daha gayretli olması, yatırımların biran önce tamamlanması için elinden gelen gayreti göstermelerini bekliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yatırımcı kurum ve daire amirlerinin sunumlarını yaptı. Toplantının kalan kısmı ise basına kapalı olarak devam etti.