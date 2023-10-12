Kars’ta hayvan işletmeleri hayvan sevkleri konusunda bilgilendirildi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan bilgilendirme çalışmalarını İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın’da eşlik etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararla, kentin coğrafi yapısı, personel ve araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler veya mücbir sebepler nedeniyle tanımlanmamış her yaştaki hayvanlar mevzuatta belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın tanımlanıyor.

Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, merkez Çağlayan köyünde bulunan İşletmelerde hayvan sevkleri konusunda yetiştiricilere bilgilendirme yaptı. Aydın, tanımsız hayvanların tanımlandırılması ve koruyucu hayvan sağlığı konusunda aşılamanın önemine ve gerekliliğine değindi.

Enver Aydın, yetiştiricilere Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nun açıldığını hatırlattı. Aydın, denetimler için yetiştiricilerin uymak zorunda olduğu kurallarla ilgili bilgilendirme lifletleri ve broşürlerin dağıtımını yaptı.

Ayrıca, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce il genelinde bulunan tüm yetiştiricilere bilgilendirme lifletleri ve broşürlerin ulaştırılması için kurum personellerini uyardı.

Aydın ve beraberindiler yapılan bilgilendirmelerin ardından Çağlayan köyünden ayrıldı.