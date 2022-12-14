Cenaze merasimine ilçe Kaymakamı Onur Yılmazer, askeri personel, köylüler ve yakınları katıldı.

Kars’ın Susuz ilçesi Yolboyu köyünde ikamet eden Kore gazisi Ağabey Semin, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Semin, için askeri tören düzenlendi. Düzenlenen tören sonrası köy camisinde kılınan cenaze namazına müteakiben köy mezarlığında yakınları tarafından defnedildi.

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