Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı evinde mahsur kalan hasta yaşlı kadın, özel idare ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Tepeköy’de rahatsızlanan kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine Tepeköye Özel İdare karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel idare ekipleri kapalı bulunan köy yolunu açarak hasta vatandaşın evine sağlık ekiplerini ulaştırdı.

İlk tedavisi evinde yapılan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alındı. Ambulansa alınan kadın tedavisi yapılmak üzere Arpaçay Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.