Kars’ta hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Arpaçay’da İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. Yıldönümü Arpaçay’da İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. Yıldönümü

Hakkında "Vergi Usulü Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranma kararı bulunan 1 kişi, Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Selim’de saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye de tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA