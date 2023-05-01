HAK-İŞ Kars İl Başkanlığı, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde basın açıklaması yaptı.

Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Valilik Parkı’nda bir araya gelen HAK-İŞ temsilcileri 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladılar.

HAK-İŞ Kars İl Başkanı Barış Üstebay, 1 Mayıs’ın emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirtti.

Üstebay, “Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ımız kutlu olsun. HAK-İŞ olarak, bugün inşallah depremzede kardeşlerimizle, üyelerimizle, emekçilerimizle yaralarımızı birlikte sarmak, kucaklaşmak için buradayız. Birlikte yeniden ayağa kalkmak, Birlikte mücadele etmek, Biz birlikte güçlüyüz demek için buradayız, meydanlardayız. Pandemi sebebiyle ara vermek durumunda kaldığımız kitlesel 1 Mayıs programlarımızı, bugün burada, siz kıymetli emekçilerimizle deprem dayanışmamız sebebiyle başlatmış oluyoruz” dedi.

Üstebay, “HAK-İŞ olarak; sağlığımız, işimiz, ekmeğimiz, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerimizi yine meydanlardan yüksek sesle haykırıyoruz. Ülkemiz 6 Şubat’ta merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizin etkilendiği deprem felaketini yaşamıştır. Asrın felaketi olarak anılan bu depremde binlerce emekçimiz vefat etmiş, binlerce kardeşimiz yaralanmıştır. Buradan hayatını kaybeden üyelerimize, ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne inanan Konfederasyonumuz, deprem bölgesindeki üyelerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza destek olmak için yardım çağrısını yinelemektedir. HAK-İŞ olarak, Allah’ın izniyle “Bütün Gücümüzle ve Emeğimizle Milletimizin Yaralarını Saracağız” diyoruz. HAK-İŞ olarak depremzedelerin ve ülkemizin acılarını paylaşıyoruz. HAK-İŞ olarak, tüm yaşananlara rağmen umutla, yeniden ayağa kalkacağımıza ve mücadelemize devam edeceğimize inanıyoruz. Depremde ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine katılan HAK Arama Kurtarma Umut Timi ekiplerimiz başta olmak üzere, emekçilerimize, madenci kardeşlerimize, AFAD Ekibine ve gönüllülerine, itfaiye erlerimize, polislerimize, askerlerimize, sağlıkçılarımıza, sizlere, tüm işçi kardeşlerimize, milletimize ve tüm HAK İŞ teşkilatı mensuplarımıza gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Ülkemizin birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacı olduğu bu zor zamanlarda ülkemizin geleceği ve istikrarı için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve emeğimizin geleceği için HAK-İŞ olarak sendikalarımız ve tüm teşkilatımızla omuz omuza mücadele veriyoruz” diye konuştu.

HAK-İŞ Kars İl Başkanlığı’nca yapılan basın açıklamasının ardından grup bölgeden ayrıldı.