Kars’ta hacı adayları, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara uğurlandı.

Fethiye Camii’nde hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Vatandaşlar, yakınlarını hacca uğurlamak için Fethiye camiye akın etti. Hacı adayları yakınlarıyla bir bir vedalaştı, sevinç gözyaşları döktü ve helalleşti.

Hacı adayları için düzenlenen uğurlama programında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün Kars’tan şehrimizden bu dönemde 158 hacı adayımızı hacca uğurluyoruz, kutsal topraklara uğurluyoruz. Hepinizin yolu bahtı açık olsun, hayırlı bir yolculukla inşallah kazasız belasız o kutsal topraklara ulaşırsınız inşallah. Hac yüreklerimizdeki çok önemli bir heyecandır, çok önemli bir sevgidir. Hac Beytullah’a, Peygamberimize yolculuktur. Biz hep bu inançla yolumuzda yürüdük. Sizlerin de bu sevgiyi, bu heyecanı şu anda paylaştığınızı biliyorum. Onun için sağlıkla inşallah o kutsal topraklara varın ve inşallah o haccın arınma duygusunu, bağışlanma duygusunu içinizde hissedin” dedi.

Daha sonra yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları cami önünde bekleyen otobüslere bindi. Hacı adayları dualar eşliğinde yola çıktı. Düzenlenen programa Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı.