Kars’ta asayiş ve güvenlik uygulamaları devam ediyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipleri, il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalarda, kamu düzenini tehdit eden unsurların tespiti ve önlenmesi hedefleniyor.

Kent merkezinde ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kontrolleri, kimlik sorgulamaları ve çeşitli güvenlik önlemleri alınıyor. Ekipler, özellikle kalabalık alanlar, parklar, otogarlar ve şehir giriş çıkış noktalarında kontrollerini arttırırken, şüpheli kişi ve araçlar üzerinde detaylı incelemeler yapılıyor.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini ön planda tutmaya devam edeceklerini belirtirken, vatandaşların da güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Kars halkı, devam eden asayiş uygulamalarını destekleyerek, güvenlik güçlerinin çalışmalarına destek veriyor.