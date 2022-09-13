Kars’ta üniversite ve yurt güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Kars’ta üniversite ve yurt güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce üniversitelerde eğitim-öğretimin güvenli ortamda sürdürülebilmesi amacı ile üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarda, öğrenci yurtlarında öğrencilerin yoğun olduğu açık ve kapalı alanlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik görevlileri bilgilendirildi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen eğitim toplantısına Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri katıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Rehberlik ve Pisikolojik Danışmanlık Büro Amirliği, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden oluşan uzman eğitmenlerce verilen konferans 13-14 Eylül tarihlerinde iki gün sürecek.

Eğitimde özel güvenlik personellerine Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler, Etkili İletişim, Toplumsal Olaylara Müdahale, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Asayiş Hizmetleri, Terörle Mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.