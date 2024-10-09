Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise geldikleri tarihi istasyonda sandalyelerde oturarak gün batımını izledi.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars, doğal güzellikleriyle de görenlerini kendisini hayran bırakıyor.

Bakü-Tiflis-Kars İpekten Demiryolu güzergahına gelen vatandaşlar burada gün batımı izleyerek bol bol fotoğraf çekildiler. Gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmesi, kuşların gökyüzündeki dansı ise kameralara yansıdı.

Kars’ın her mevsimde sunduğu eşsiz manzaralar, özellikle gün batımlarıyla bir başka güzellik kazanıyor. Kızıla bürünen Kars, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, o anlar kamerayla anbean kaydedildi.