Kars’ta öğrencilere ‘Gıda Güvenirliği ve İsraf’ anlatıldı.

Kars’ta öğrencilere ‘Gıda Güvenirliği ve İsraf’ anlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince okullarda bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıdanın öneminin her geçen gün arttığı bu günlerde, ‘Sıfır Atık ile İsrafsız Tüketim’ amacıyla farkındalık oluşturmak için Atatürk Kız Meslek Lisesi’nde; “Gıda Güvenilirliği ve israf” konulu seminer düzenlendi.

Düzenlenen semire öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, yetkiler, öğrencilere ‘Gıda Güvenirliği ve İsraf’ konularında slayt gösterisi eşliğinde bilgilendirme yaptı. Öğrencilere israfın önüne geçilmesi için ne yapmaları gerektiği detayları ile masaya yatırıldı. Seminer daha sonra öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla son buldu.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce bu tür toplantıların yapılacağı öğrenildi.