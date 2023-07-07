Genç Sağlık Sendikası üyeleri hastane önünde toplanarak maaş zamları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Başkan Hüseyin Erginyürek, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı seviyesine yani 33 bin 788 liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kalabalık adına basın açıklaması yapan Genç Sağlık Sen Kars Şube Başkanı Hüseyin Erginyürek, “Cumhurbaşkanımız tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri TBMM’de gündemde. Buna göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükselecek. 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendi. Toplu sözleşme masasında memurun hakkını aramaktan aciz kalan; memurun enflasyon ve yoksulluk sınırı altında ezilmesine göz yuman malum sendikalar, meslektaşlarımızın yoksullaşması karşısında da bir kez daha etkisiz kaldı” dedi.

Erginyürek, “5 Temmuz günü açıklanan zam oranlarının ardından camiamızın sözde yetkili ancak özde yetkisiz sendikası 36 saat, ondan sonra sıragelen malum sendikalarda 12 saat tepkisiz kaldı. Bizler ise gerek 5 temmuz öncesi ve gerek 5 temmuz sonrasında genel merkezimiz önderliğinde tüm reaksiyonları aldık ve eylem planlarımızı hayata geçiriyoruz. İçinde yaşadığımız hayat pahalılığında ve yoksulluk sınırının 33.788 TL olduğu ülkemizde memura verilecek olan 22 bin TL kabul edilebilir değildir. Bu göz göre göre memuru yoksulluk sınırın altında ezdirmektir. Ülkemizde yıllarca, orta direk olarak atfedilen memur ortalığını yitirmiş, bugün altında bir maddi hayata sürüklenmiştir. Ayrıca; 8 bin 77 TL’lik verilecek olan seyyanen artışın taban aylığa eklenmek yerine ilave ek ödeme adı altında olması, yani emekli maaşlarına yansıtılmayacak olması çalışmakta iken alınan maaş ile emekli maaşları arasındaki farkı büyük ölçüde artıracaktır. Emekli maaşına yansımayan bir zammın adına zam denilebilir mi? Yoksulluğa terk edilen memur, emeğinin karşılığını alamayan memur ve yine görmezden geldikleri memurun verdiği yaşam mücadelesi her geçen gün daha zor bir hal almaktadır” diye konuştu.